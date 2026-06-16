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Deputado Leo Prates divulga relatório ao projeto do governo que acaba com escala 6x1

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 17:11:00 Editado em 17.06.2026, 01:27:47
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O deputado Leo Prates (Republicanos-BA) divulgou no período da tarde desta terça-feira, 16, seu relatório para o projeto de lei (PL) enviado pelo governo com urgência constitucional que acaba com a escala 6x1. A proposta está trancando a pauta do plenário da Câmara desde 30 de maio e seria votada nesta terça, mas a previsão é que o Executivo altere o regime.

Em seu substitutivo, Prates manteve a mesma redação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada pelos deputados em 27 de maio.

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O texto estabelece uma jornada de no máximo oito horas diárias, limitada a 40 horas semanais, com uma transição de 14 meses e vedação à redução salarial.

Além disso, o projeto prevê dois dias de folga remunerada por semana para os trabalhadores, não necessariamente em dias consecutivos, sendo um "preferencialmente aos domingos".

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6X1/JORNADA/PEC/CÂMARA/LEO PRATES/RELATÓRIO
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