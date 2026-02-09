Deputado diz acreditar em votação da escala 6x1 na CCJ em dois meses
Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 16:20:00 Editado em 09.02.2026, 16:34:14
O deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE) afirmou que prevê a votação da redução da jornada de trabalho para daqui a dois meses na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no mês seguinte na comissão especial.
As declarações ocorreram após uma reunião do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o colégio de líderes, nesta segunda-feira, 9.
"Acredito que a gente vote ela na CCJ ainda nos próximos dois meses e mais um mês, no máximo, para a gente poder aprovar na comissão especial", disse o parlamentar.
