Depois da gasolina, Petrobras anuncia redução de preços de QAV, GAV e asfalto

Gabriel Vasconcelos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 28, que vai reduzir, a partir de 1º de agosto, os preços médios do querosene de aviação (QAV) em 2,6%, da gasolina de aviação (GAV) em 5,7% e do asfalto em 4,5%. Mais cedo, a companhia anunciou uma baixa de 3,88% no preço do litro da gasolina em suas refinarias, para R$ 3,71 - queda de R$ 0,15.

continua após publicidade .

A Petrobras destaca que os ajustes de preços de QAV, GAV e asfalto são mensais, definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. Segundo a empresa, os clientes já foram informados sobre os novos preços, mas as tabelas só serão divulgadas oficialmente no site da companhia na segunda-feira, 1º.

A estatal vende o QAV e a GAV produzidos em suas refinarias ou importados apenas para as distribuidoras, que transportam e comercializam os insumos para as empresas de transporte aéreo, outros consumidores finais em aeroportos ou revendedores.

continua após publicidade .

Em nota, a Petrobras lembrou que o método de precificação destes busca o "equilíbrio com o mercado" e "acompanha as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo", a fim de mitigar a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio.