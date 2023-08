Departamento dos EUA revisa dados do payroll e aponta queda na geração de empregos

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)

O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos publicou nesta quarta-feira, 23, uma revisão preliminar do relatório anual de criação de empregos (payroll), apontando queda de 0,2%, equivalente a 306 mil empregos no mês, em março.

O resultado representa uma contração de 358 mil empregos no setor privado, enquanto o setor público criou 52 mil novos empregos. O Departamento do Trabalho esclarece que a revisão final dos dados deve ser publicada no início de 2024.

Em relatório, a Oxford Economics lembra que o payroll mensal se baseia em pesquisas com empregadores que abrange um quarto dos locais de trabalho e que, todos os anos, o departamento reavalia os dados usando informações fornecidas sobre empregados cobertos pelo seguro-desemprego.

Para a consultoria, a revisão de baixa em março representa apenas um leve arrefecimento nas condições do mercado de trabalho e não deve mudar a postura atual do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

No cenário base da Oxford, o BC americano deve pausar o aperto monetário e manter as taxas no nível atual até 2024, quando um ciclo de relaxamento dos juros deve iniciar.