Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revoga licença que permite venda de petróleo do Irã

O Departamento do Tesouro dos EUA revogou nesta tarde a autorização para produção, distribuição e venda do petróleo bruto e produtos petroquímicos com origem no Irã, segundo comunicado divulgado em seu site. Emitida em 21 de junho, a licença deveria permanecer em vigor durante 60 dias, período determinado para negociações de um acordo final de paz entre Washington e Teerã.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, em inglês), responsável pela medida, esclareceu que todas as transações listadas passam a ser proibidas e que será necessário o encerramento prévio das transações autorizadas para acontecer até 01h01 (de Brasília), do dia 17 de julho de 2026, sob condição de que qualquer pagamento para pessoas sancionadas seja feito por meio de contas bloqueadas e localizadas nos EUA.

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Novas transações, incluindo compras e carregamento de produtos, não serão autorizados a partir desta terça-feira, 7 de julho, frisou a Ofac.

Para a Reuters, uma autoridade americana afirmou que a decisão responde a ofensiva do Irã contra embarcações no Estreito de Ormuz, classificando as ações como "totalmente inaceitáveis". Ao mesmo tempo, a autoridade disse que Washington ainda busca um acordo final de paz com Teerã.

Após a notícia, os preços do petróleo, os juros dos Treasuries e o dólar aceleraram alta no exterior, enquanto commodities metálicas intensificaram queda no pregão eletrônico.