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Departamento de Energia faz nova liberação de reservas estratégicas de petróleo nos EUA

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 21:49:00 Editado em 11.05.2026, 21:59:14
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O Departamento de Energia dos EUA (DOE, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira, 11, aval para que diversas empresas acessem aproximadamente 53,3 milhões de barris de petróleo bruto das reservas estratégicas de petróleo (SPR). O anúncio é mais uma etapa da contribuição dos EUA para o acordo de liberação de 172 milhões de barris dentro da ação coletiva da Agência Internacional de Energia (AIE) para estabilizar o fornecimento global de petróleo.

As entregas começarão imediatamente, enquanto o Departamento continua a agir rapidamente para solucionar interrupções de curto prazo no fornecimento e fortalecer a segurança energética dos EUA.

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"Com o anúncio de hoje sobre a adjudicação dos contratos, estamos avançando no compromisso do presidente de realizar esta troca emergencial histórica", disse o secretário adjunto do Departamento de Energia para o Escritório de Hidrocarbonetos e Energia Geotérmica, Kyle Haustveit.

Entre as empresas contempladas na rodada de liberação das reservas estão a Trafigura Trading, que receberá 12,98 milhões de barris, a ExxonMobil, com 11,4 milhões de barris e a Marathon Petroleum, com 12,4 milhões de barris.

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