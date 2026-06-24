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Denúncia sobre eventuais irregularidades no RenovaBio é retirada da pauta da sessão do TCU

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 12:07:00 Editado em 25.06.2026, 06:50:13
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Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) não votarão nesta quarta-feira, 24, o processo de denúncia sobre eventuais irregularidades no desenho e na execução da chamada Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). A discussão foi retirada de pauta. O relator é o ministro Jorge Oliveira.

A denúncia tem foco no mercado de créditos de descarbonização (CBIOs), um dos eixos do programa RenovaBio.

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A Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) está responsável pela apuração.

A sessão da Corte de Contas está sendo realizada neste momento.

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