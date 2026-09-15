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Democratas do Senado dos EUA bloqueiam regulamentação de criptomoedas

Escrito por Associated Press* (via Agência Estado)
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Os democratas do Senado bloquearam nesta terça-feira, 15, uma legislação para criar um novo marco regulatório para criptomoedas, interrompendo um esforço apoiado pela indústria para estabelecer novas diretrizes para ativos digitais.

A votação do "Clarity Act", de 49-50 para avançar com a legislação, foi um teste crucial em ano eleitoral para o mercado de criptomoedas de US$ 2,3 trilhões, já que a indústria tem pressionado agressivamente por um conjunto uniforme de regras. O debate no Senado ocorreu enquanto as empresas de criptomoedas se tornaram uma força política significativa, e Trump acumulou riqueza considerável em cripto no cargo.

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Embora alguns democratas sejam favoráveis à indústria e apoiem a ideia de regulamentação, eles têm sido firmes em que o projeto inclua fortes salvaguardas éticas para impedir que o presidente e sua família se enriqueçam enquanto ele está na Casa Branca. A oposição parece ter se solidificado a apenas dois meses das eleições de meio de mandato, apesar das doações significativas que grupos de cripto fizeram a alguns democratas nos últimos anos. No final, nenhum democrata apoiou.

"Vamos garantir que não aprovemos um projeto de lei de cripto que permita a Donald Trump continuar a acumular bilhões de dólares em lucros enquanto famílias trabalhadoras em todo este país lutam para lidar com preços mais altos e uma economia que piora a cada dia", disse a senadora Elizabeth Warren, a principal democrata no Comitê Bancário do Senado.

Vários democratas que apoiam o projeto, exceto pelas preocupações éticas, disseram que ainda estão abertos a negociações. Fonte: Associated Press

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/CRIPTOMOEDAS/MARCO REGULATÓRIO
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