Demitidos por empresas de tecnologia no mundo supera marca de 206 mil em 2023

Escrito por Maria Lígia Barros (via Agência Estado)

O número de funcionários demitidos em massa de empresas de tecnologia neste ano no mundo ultrapassou 206 mil. As big techs Google, Meta, Amazon e Microsoft lideram a lista de empresas que dispensaram o maior número de pessoas por vez, de acordo com o site Layoffs.fyi.

Os dados compilados mostram que, no total, 776 companhias do setor dispensaram 206.594 colaboradores desde o início de 2023.

No ano passado inteiro, 1.058 empresas de tecnologia demitiram em massa 164.709 pessoas.