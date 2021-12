Demanda por crédito do consumidor sobe 1,5% em novembro, diz Boa Vista

Da Redação

A demanda por crédito do consumidor avançou 1,5% no mês de novembro ante outubro, na comparação mensal dessazonalizada, segundo levantamento da Boa Vista. A leitura apontou elevação de 9,4% na comparação interanual e crescimento de 4,2% em 12 meses.

continua após publicidade .

No acumulado de 2021, foi registrada aceleração de 5,5% para 5,9% em relação à última apuração, em outubro.

O segmento Financeiro registrou alta de 18,4% no ano, com queda de 0,7% na margem, ante avanço de 1,5% em outubro. Por outro lado, houve retração de 2,7% no acumulado anual do Não Financeiro, com avanço de 2,2% entre outubro e novembro, após recuo de 2,2% na leitura anterior.

continua após publicidade .

"A diferença nos resultados recentes guarda alguma relação com algumas datas especiais do final do ano para o varejo, como foi a Black Friday em novembro e como será o Natal agora em dezembro", diz a Boa Vista, em nota. "Contudo, em termos de vendas, essas datas talvez não sejam tão especiais assim. Isso porque o cenário ainda é delicado para o consumidor, e assim poderá ser por um bom tempo ainda, a renda real é menor devido a inflação elevada e os juros estão caminhando para cima."

Para o ano que vem, com perspectiva de crescimento mais baixo e inflação e juros altos, a Boa Vista prevê que "não será surpresa os números se acomodarem", sobretudo os referentes ao segmento Financeiro.