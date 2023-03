Demanda interna respondeu por 2 pontos porcentuais da alta no PIB em 2022

Daniela Amorim e Vinicius Neder (via Agência Estado)

A alta de 2,9% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2022 foi impulsionado pela demanda interna, que respondeu por 2 pontos porcentuais do crescimento da economia no ano. Os dados são das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou nesta quinta-feira, 2, o desempenho do PIB.

"Dentro dessa demanda interna obviamente teve maior peso o Consumo das Famílias", lembrou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

O setor externo contribuiu com 0,9 ponto porcentual para a alta do PIB em 2022.

"O setor externo contribuiu positivamente. A gente teve a exportação de bens e serviços crescendo mais que a importação", concluiu Rebeca.