Demanda de consumidores por crédito sobe 1,7% em outubro, diz Boa Vista

Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A demanda dos consumidores por crédito subiu 1,7% em outubro ante setembro, na comparação dos dados dessazonalizados. O indicador fechou o trimestre encerrado em outubro com elevação de 1,3% em comparação com os três meses anteriores, também de acordo com números dessazonalizados. Os dados são do Indicador de Demanda por Crédito do Consumidor, da Boa Vista.

continua após publicidade .

Com o resultado, o índice acumula alta de 6,1% nos 12 meses encerrados em outubro, ante 6,4% no período até setembro. Na comparação interanual, a demanda por crédito teve leve aumento de 0,3%. O indicador acumula alta de 5,6% em 2022.

"A alta na taxa de inadimplência, somada agora com os aumentos nas despesas de PDD Provisões para Devedores Duvidosos que foram divulgados pelos bancos, reforçam a ideia de que crédito deverá se manter numa trajetória de desaceleração, não só este ano, como no ano que vem. Além disso, há muita incerteza em relação ao cenário fiscal, que deixa dúvidas a respeito da dinâmica inflacionária e de quando o ciclo de baixa na taxa Selic irá começar, algo que também deve afetar o mercado de crédito", afirma, em nota, o economista da Boa Vista Flávio Calife.

continua após publicidade .

Nas aberturas do indicador, a demanda por crédito financeiro subiu 3,1% de setembro para outubro, enquanto que na comparação interanual a alta foi de 10,3% no setor. Nos últimos 12 meses o crescimento no segmento financeiro foi de 16,2%.

Já a demanda por crédito não financeiro subiu 0,8% em outubro ante setembro. Na comparação interanual, o segmento teve contração de 6,4%. No acumulado dos últimos 12 meses a queda observada na demanda por crédito não financeiro foi de 0,6%.

O indicador de Demanda do Consumidor por Crédito é elaborado a partir da quantidade de consultas de CPF à base de dados da Boa Vista por empresas.