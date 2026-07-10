Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Delta amplia receita, mas lucro cai com alta histórica do combustível

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 14:02:00 Editado em 10.07.2026, 14:13:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Delta Air Lines informou nesta sexta-feira (10) que a demanda segue forte e que os consumidores continuam pagando mais pelas passagens, o que sustentou o crescimento da receita no segundo trimestre, apesar do salto nos custos de combustível.

A companhia aérea de Atlanta registrou alta de 19% na receita operacional total, para US$ 19,76 bilhões. Desconsiderando vendas a terceiros de sua refinaria e outros itens, a receita ajustada avançou 14%, para US$ 17,67 bilhões, acima do consenso de analistas de US$ 17,55 bilhões, segundo a FactSet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O desempenho foi impulsionado principalmente por preços mais altos, já que a capacidade (oferta de assentos) cresceu apenas 1% no trimestre. A empresa apontou melhora nas vendas de passagens na classe econômica, enquanto outras fontes de receita - como assentos premium, programa de fidelidade e carga - cresceram 18%.

Apesar do aumento da receita, o lucro encolheu, com os custos - liderados pelo combustível - avançando mais do que as vendas. O lucro no trimestre foi de US$ 1,6 bilhão, ou US$ 2,44 por ação, ante US$ 2,13 bilhões, ou US$ 3,27 por ação, um ano antes. No critério ajustado, o lucro ficou em US$ 1,56 por ação, 7 centavos acima do esperado pelo mercado.

A Delta afirmou que enfrentou seus maiores custos trimestrais de combustível da história, em meio à disparada do petróleo após a guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, que elevou os preços do querosene de aviação e pressionou a rentabilidade do setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo trimestre, o combustível custou, em média, US$ 3,66 o galão, acima dos US$ 2,21 o galão de um ano antes. A empresa afirmou ter amortecido parte do impacto graças à refinaria na Pensilvânia adquirida em 2012, que processa petróleo em combustível.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Delta
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV