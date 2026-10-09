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Delta Air Lines supera em receita, mas decepciona em lucro e reduz projeção para 2026

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
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A Delta Air Lines registrou lucro líquido de US$ 756 milhões no terceiro trimestre, queda de 47% em relação aos US$ 1,42 bilhão apurados no mesmo período do ano anterior, em meio à persistência dos custos elevados de combustível. O lucro por ação recuou de US$ 2,17 para US$ 1,15, enquanto o lucro ajustado por ação ficou em US$ 1,72, abaixo dos US$ 1,77 esperados por analistas consultados pela FactSet.

A receita operacional total avançou 21% na comparação anual, para US$ 20,19 bilhões, acima da previsão de US$ 17,65 bilhões dos analistas. Desconsiderando as vendas da refinaria da companhia, que somaram US$ 2,6 bilhões, alta de 76%, a receita foi de US$ 17,59 bilhões.

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Os custos ajustados com combustível atingiram US$ 4,1 bilhões no trimestre, aumento de 62% em relação ao mesmo período do ano anterior. O montante ficou US$ 500 milhões acima da projeção apresentada pela companhia em julho.

Diante desse cenário, a Delta reduziu sua projeção de lucro por ação para o ano, de uma faixa entre US$ 6,50 e US$ 7,50 para um intervalo de US$ 5,10 a US$ 5,60.

Para o quarto trimestre, a companhia aérea prevê lucro por ação entre US$ 1,15 e US$ 1,65, ante expectativa de US$ 1,43 dos analistas consultados pela FactSet. A receita deve crescer cerca de 20% na comparação anual.

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As estimativas para o período consideram um preço de combustível de US$ 4,25 por galão e um benefício de US$ 0,40 por galão proveniente da refinaria da empresa.

O CEO da Delta, Ed Bastian, afirmou que a companhia opera em "um dos ambientes de preços de combustível mais elevados dos últimos tempos". Apesar disso, destacou que a demanda por viagens permanece forte. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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