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ECONOMIA

Dell supera expectativas no 2º trimestre e tem resultado impulsionado pela demanda de IA

Escrito por Thais Porsch* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Dell Technologies apresentou um grande aumento nos lucros e na receita em seu segundo trimestre fiscal, impulsionado pela demanda por inteligência artificial (IA). A empresa reportou nesta terça-feira ganhos ajustados de US$ 7,04 por ação no segundo trimestre, superando as estimativas dos analistas da FactSet de US$ 4,91 por ação.

A receita para o trimestre foi de US$ 47 bilhões, também acima da previsão de US$ 44,9 bilhões do mercado.

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No mesmo período do ano passado, a Dell registrou ganhos ajustados de US$ 2,32 por ação, representando uma alta de mais de 203%, sobre uma receita de US$29,8 bilhões, um avanço de 50,6%.

Os resultados foram impulsionados pela demanda tanto por servidores tradicionais e redes quanto por servidores otimizados para IA, segundo a empresa.

A Dell agora prevê que a receita de servidores otimizados para IA atinja US$ 74 bilhões no atual ano fiscal, acima da previsão anterior de US$ 60 bilhões.

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Para o trimestre atual, a Dell espera ganhos ajustados de US$ 6,50 por ação sobre vendas de US$ 49 bilhões. Os analistas projetam ganhos de US$ 4,46 por ação sobre vendas de US$ 41,36 bilhões no terceiro trimestre fiscal.

Às 17h32 (de Brasília), as ações da Dell subiam 11,02% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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DELL/BALANÇO/2º TRIMESTRE FISCAL
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