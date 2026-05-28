Dell supera estimativas em lucro e receita e eleva projeções após aumento de 88% nas vendas

A Dell Technologies registrou lucro líquido de US$ 3,44 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2026, de acordo com relatório divulgado nesta quinta-feira. Ajustado por ação, o lucro foi de US$ 4,86, acima dos US$ 2,96 previstos pela FactSet.

A receita também ficou acima do esperado, atingindo US$ 43,84 bilhões e disparando 88%. Analistas consultados pela FactSet previam uma receita de US$ 35,74 bilhões. As vendas foram impulsionadas pela receita do setor de soluções em infraestrutura, que quase triplicou e atingiu US$ 29 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O vice-CEO da Dell, Jeff Clarke, também reconheceu o impacto dos produtos com inteligência artificial para os resultados. "Registramos US$ 24,4 bilhões em pedidos de IA e reconhecemos US$ 16,1 bilhões em receita de servidores de IA. Estamos aumentando nossas expectativas de vendas de servidores de IA para o ano para US$ 60 bilhões, o que demonstra que a oportunidade da IA não mostra sinais de desaceleração", afirmou.

Devido ao aumento na receita, a empresa elevou suas projeções para o ano completo para a faixa de US$ 165 bilhões e US$ 169 bilhões, acima da previsão anterior de US$ 138 bilhões a US$ 142 bilhões. A Dell também elevou sua projeção de lucro ajustado por ação para US$ 17,90, ante US$ 12,90.

Reagindo aos resultados, a ação da empresa saltava 22,23% por volta das 18h (de Brasília), no after hours.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Dow Jones Newswires