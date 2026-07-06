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ECONOMIA

Déficit primário do setor público em 2026 segue em 0,50% do PIB, calcula Focus

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 10:30:00 Editado em 06.07.2026, 10:42:39
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A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2026 permaneceu em 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB) pela 20ª semana consecutiva. A meta fiscal deste ano é de um superávit primário de 0,25% do PIB nas contas do governo central, com tolerância de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos.

A estimativa intermediária para 2027 continuou indicando um déficit primário de 0,40% do PIB nas contas do setor público pela 15ª semana seguida. A meta do ano que vem é de superávit primário de 0,50% do PIB no governo central. A tolerância também é de 0,25 ponto para mais ou para menos.

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As projeções fiscais do Focus costumam indicar déficits maiores do que a meta do governo por duas razões. Elas se referem ao setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e empresas estatais, exceto Petrobras e Eletrobras), enquanto o alvo vale apenas para o governo central. Além disso, vários gastos não são contabilizados na meta fiscal, como o pagamento de precatórios e algumas despesas com a área de defesa.

Nominal

A estimativa intermediária para o déficit nominal de 2026 seguiu em 8,70% do PIB. A mediana para o rombo nominal de 2027 permaneceu em 8,10%. Há um mês, eram de 8,50% e 8,00%, respectivamente.

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O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2026 oscilou de 69,82% para 69,84%. A estimativa intermediária para 2027 passou de 73,44% para 73,40% do PIB. Um mês antes, eram de 69,80% e 73,50%, respectivamente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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