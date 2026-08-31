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Déficit nominal do setor público soma R$ 97,602 bilhões em julho, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 97,602 bilhões em julho, após um déficit de R$ 165,966 bilhões em junho, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 31. Em julho de 2025, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 175,576 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 747,452 bilhões, ou 9,53% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, o déficit soma R$ 1,240 trilhão, ou 9,34% do PIB.

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O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O governo central teve déficit nominal de R$ 81,842 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 14,042 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 1,719 bilhão.

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