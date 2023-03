Déficit nominal do setor público soma R$ 90,606 bi em fevereiro, mostra BC

Eduardo Rodrigues e Célia Froufe (via Agência Estado)

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 90,606 bilhões em fevereiro. Em janeiro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 46,692 bilhões e, em fevereiro de 2022, o saldo foi negativo em R$ 22,545 bilhões.

No segundo mês de 2023, o governo central registrou déficit nominal de R$ 94,545 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 3,494 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram superávit nominal de R$ 445 milhões.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No acumulado do primeiro bimestre, o déficit nominal somou R$ 43,913 bilhões, o que equivale a 2,68% do PIB. Em 12 meses, há déficit nominal de R$ 565,863 bilhões, ou 5,62% do PIB.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 64,153 bilhões com juros em fevereiro, após esta rubrica ter encerrado janeiro com um gasto de R$ 52,320 bilhões, informou o Banco Central.

Conforme o BC, o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no segundo mês de 2023 despesas na conta de juros de R$ 55,307 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 8,353 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 493 milhões.

No ano até fevereiro, o gasto com juros somou R$ 116,473 bilhões, o que representa 7,11% do PIB. Em 12 meses até fevereiro, as despesas com juros atingiram R$ 659,112 bilhões (6,54% do PIB).