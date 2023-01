Déficit nominal do setor público soma R$ 70,821 bi em dezembro, revela BC

Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 70,821 bilhões em dezembro. Em novembro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 70,371 bilhões e, em dezembro de 2021, o saldo foi negativo em R$ 54,249 bilhões, segundo o Banco Central (BC).

No ano passado, as contas consolidadas do País tiveram déficit nominal de R$ 460,433 bilhões, ou 4,68% do Produto Interno Bruto (PIB) - mais negativo do que o rombo de R$ 383,664 bilhões de 2021 (ou 4,31% do PIB).

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No último mês de 2022, o governo central registrou déficit nominal de R$ 45,002 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 26,044 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram superávit nominal de R$ 226 milhões.

O BC ainda informou que, no ano passado, o resultado nominal do Governo Central foi negativo em R$ 448,288 bilhões, enquanto os governos regionais registraram déficit de R$ 13,643 bilhões. Já as estatais mostraram dado superavitário de R$ 1,498 bilhão no acumulado de 2022.