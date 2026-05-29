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ECONOMIA

Déficit nominal do setor público soma R$ 60,139 bilhões em abril, revela BC

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 09:09:00 Editado em 29.05.2026, 09:18:55
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O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 60,139 bilhões em abril, após um déficit de R$ 199,539 bilhões em março, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 29. Em abril de 2025, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 69,638 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 320,205 bilhões, ou 7,33% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, o déficit soma R$ 1,222 trilhão, ou 9,41% do PIB.

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O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O governo central teve déficit nominal de R$ 50,092 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 7,638 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 2,410 bilhão.

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