Déficit nominal do setor público soma R$ 29,739 bi em agosto, mostra BC

Da Redação

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 29,739 bilhões em agosto, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Em julho, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 55,403 bilhões e, em agosto de 2020, deficitário em R$ 63,644 bilhões.

No mês passado, o Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS) registrou déficit nominal de R$ 53,739 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 23,934 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram superávit nominal de R$ 67 milhões.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No ano até agosto, o déficit nominal somou R$ 235,775 bilhões, o que equivale a 4,17% do PIB. Em 12 meses até agosto, há déficit nominal de R$ 466,049 bilhões, ou 5,62% do PIB.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 46,467 bilhões com juros em agosto, após esta rubrica ter em encerrado julho com um gasto de R$ 45,119 bilhões, informou o Banco Central.

Conforme o BC, o Governo Central teve no mês passado despesas na conta de juros de R$ 42,647 bilhões. Os governos regionais registraram gastos de R$ 3,403 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 417 milhões.

No ano até agosto, o gasto com juros somou R$ 237,012 bilhões, o que representa 4,20% do PIB. Em 12 meses até agosto, as despesas com juros atingiram R$ 335,703 bilhões (4,05% do PIB).