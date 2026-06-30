Déficit nominal do setor público soma R$ 163,679 bilhões em maio, revela BC

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 163,679 bilhões em maio, após um déficit de R$ 60,139 bilhões em abril, informou o Banco Central nesta terça (30). Em maio de 2025, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 125,885 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 483,884 bilhões, ou 8,74% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, o déficit soma R$ 1,260 trilhão, ou 9,62% do PIB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O governo central teve déficit nominal de R$ 153,063 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 10,318 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 298 milhões.