Déficit nominal do setor público soma R$ 115,946 bi em agosto, aponta BC

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O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 115,946 bilhões em agosto, após um déficit de R$ 97,602 bilhões em julho, informou o Banco Central. Em agosto de 2025, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 91,516 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 863,397 bilhões, ou 9,60% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, o déficit soma R$ 1,264 trilhão, ou 9,48% do PIB.

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O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O Governo Central teve déficit nominal de R$ 117,568 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 124 milhões, enquanto as empresas estatais tiveram superávit nominal de R$ 1,498 bilhão.