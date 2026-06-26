Déficit do setor externo soma US$ 3,185 bilhões em maio, revela BC

O Brasil teve déficit de US$ 3,185 bilhões na conta corrente em maio, após déficit de US$ 1,765 bilhão em abril, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 26. O déficit em transações correntes foi o menor para um mês de maio desde 2024, quando o resultado foi negativo em US$ 1,985 bilhão.

O rombo foi também menor do que apontavam todas as estimativas do mercado financeiro colhidas pela pesquisa Projeções Broadcast, que iam de déficit US$ 6,600 bilhões a US$ 3,500 bilhões, com mediana negativa de US$ 4,200 bilhões.

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A conta corrente teve saldo negativo de US$ 25,093 bilhões no acumulado de 2026 até maio. O rombo em 12 meses passou de 2,66% do Produto Interno Bruto (PIB) em abril para 2,60% em maio. É o menor déficit desde outubro de 2024, quando o rombo era de 2,53% do PIB.

A balança comercial teve superávit de US$ 6,951 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 5,162 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 5,542 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 3,716 bilhões.

O BC espera um déficit de US$ 56 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,1% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. A estimativa incorpora um superávit comercial de US$ 78 bilhões, além de déficits de US$ 56 bilhões na conta de serviços e de US$ 83 bilhões na conta de renda primária.

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Remessa de lucros e dividendos

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,211 bilhões em maio, informou o Banco Central. Em maio de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,944 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 1,360 bilhão no mês passado, contra US$ 1,660 bilhão no mesmo mês de 2025.

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No acumulado do ano até maio, a rubrica de lucros e dividendos ficou negativa em US$ 22,380 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 11,486 bilhões.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,276 bilhão em maio, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em maio de 2025, o déficit nessa conta foi de US$ 1,121 bilhão.

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Os brasileiros gastaram US$ 2,062 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 786 milhões.

A conta de viagens internacionais acumulou déficit de US$ 5,565 bilhões em 2026 até maio. Ela teve déficit de US$ 11,536 bilhões em 2025.

Dívida externa

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O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 404,012 bilhões em maio, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta sexta-feira. A dívida externa era de US$ 410,502 bilhões em abril, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 295,574 bilhões em maio, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 108,439 bilhões.