Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 74,6 bilhões em abril

A balança comercial dos Estados Unidos exibiu déficit comercial de US$ 74,6 bilhões em abril, maior que o déficit de US$ 60,6 bilhões de março (dado revisado nesta quarta-feira, 7, de US$ 64,2 bilhões antes informado), segundo dados do Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela FactSet previam um déficit maior, a US$ 75,2 bilhões. As exportações tiveram queda mensal de 3,6%, a US$ 249,0 bilhões em abril. Já as importações subiram 1,5%, a US$ 323,6 bilhões.

continua após publicidade