Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 109,8 bilhões em março

O déficit comercial dos Estados Unidos subiu de US$ 89,8 bilhões em fevereiro (dado revisado) para US$ 109,8 bilhões em março, segundo informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio norte-americano. O número superou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam déficit de US$ 106,7 bilhões.

As exportações dos EUA subiram 5,6% na comparação mensal de março, a US$ 241,7 bilhões.

As importações avançaram 10,3% no período, a US$ 351,5 bilhões.