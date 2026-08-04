Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Déficit comercial dos EUA recua 5,6% em junho, a US$ 73,26 bilhões

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 09:39:00 Editado em 04.08.2026, 09:49:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O déficit comercial dos Estados Unidos recuou 5,6% em junho ante maio, para US$ 73,26 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 4. O resultado ficou acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam déficit de US$ 72,4 bilhões.

O saldo negativo de maio foi revisado para cima, de US$ 77,58 bilhões para US$ 77,65 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As exportações dos EUA caíram 0,9% em junho ante maio, para US$ 314,73 bilhões, enquanto as importações diminuíram 1,8%, para US$ 387,99 bilhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/BALANÇA COMERCIAL/JUNHO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV