Déficit comercial dos EUA recua 5,6% em junho, a US$ 73,26 bilhões

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O déficit comercial dos Estados Unidos recuou 5,6% em junho ante maio, para US$ 73,26 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 4. O resultado ficou acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que previam déficit de US$ 72,4 bilhões.

O saldo negativo de maio foi revisado para cima, de US$ 77,58 bilhões para US$ 77,65 bilhões.

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As exportações dos EUA caíram 0,9% em junho ante maio, para US$ 314,73 bilhões, enquanto as importações diminuíram 1,8%, para US$ 387,99 bilhões.