Déficit comercial dos EUA cai a US$ 105,05 bilhões em setembro

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Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)

A balança comercial dos Estados Unidos registrou déficit de US$ 105,05 bilhões em setembro, menor que o de US$ 105,74 bilhões em agosto (dado revisado nesta quarta-feira, de US$ 105,6 bilhões informados anteriormente), segundo o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam um déficit maior, de US$ 107,8 bilhões.

As exportações subiram 1,9% em setembro ante agosto, para US$ 321,51 bilhões.

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Já as importações avançaram 1,2% no mesmo período, para US$ 426,56 bilhões.