Déficit comercial dos EUA avança a US$ 65,02 bilhões em julho

O déficit comercial dos Estados Unidos cresceu, de US$ 63,72 bilhões em junho (dado agora revisado, de US$ 65,5 bilhões antes informado) para US$ 65,02 bilhões em julho, informou nesta quarta-feira, 6 o Departamento do Comércio. O crescimento no déficit foi de 2,0% na comparação mensal em julho. As exportações avançaram 1,6%, a US$ 251,7 bilhões em julho, enquanto as importações tiveram crescimento de 1,7%, para US$ 316,7 bilhões.

continua após publicidade