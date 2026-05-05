TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Defesa de Augusto Lima nega que ele administrasse o Master nos 12 meses antes da liquidação

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 13:51:00 Editado em 05.05.2026, 13:59:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A defesa de Augusto Lima afirma, ex-administrador do Banco Master, afirma, em nota, que é inverídica qualquer alegação de que ele tenha exercido tal função no banco nos 12 meses anteriores à liquidação da instituição, que ocorreu em novembro do ano passado.

"Augusto Lima deixou de ser acionista do banco em maio de 2024, fato devidamente registrado e atestado pelo Banco Central do Brasil, não mantendo, a partir de então, qualquer vínculo societário ou de gestão com a instituição. Jamais existiu qualquer ato de administração de Augusto Lima no âmbito do Master após maio de 2024", diz o texto, assinado pelos advogados Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo e Sebástian Mello.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais cedo, o Banco Central comunicou a incidência de indisponibilidade sobre os bens de Augusto Ferreira Lima e Luiz Rennó Netto. A decisão considerou a apuração realizada por comissão de inquérito da autarquia que concluiu pela atuação de ambos como administradores de fato da instituição nos 12 meses que antecederam a decretação da liquidação.

Na nota, a defesa também afirma que a medida adotada pelo BC revela "contradição com atos da própria autarquia, que, no mesmo período, autorizou Augusto Lima a assumir o controle de outra instituição financeira e, posteriormente, não o sancionou quando determinou a liquidação do Banco Master".

Por fim, diz que Augusto Lima "construiu uma reputação sólida ao longo de décadas, pautada pelo estrito cumprimento da lei, pela transparência e pelo rigor técnico em todas as suas atividades profissionais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AUGUSTO LIMA Bc BENS CASO MASTER ex-administradores indisponibilidade LIQUIDAÇÃO outro lado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV