Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou decreto que qualifica, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), os projetos e os empreendimentos públicos federais do setor de energia elétrica vinculados ao leilão de energia nova A-4, previsto para este ano.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 24.