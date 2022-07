Decreto prorroga por 240 dias prazo para estudos de implementação de Angra 3

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O prazo de funcionamento do Comitê Interministerial constituído para subsidiar os estudos e acompanhar a implementação da Usina Termonuclear de Angra 3 foi prorrogado por mais 240 dias. A medida consta de Decreto presidencial que será publicado em edição extra do Diário Oficial da União, conforme informou a Secretaria Geral da Presidência da República.

"Após concluir com sucesso suas tarefas afetas à modelagem do projeto e contratações dos estudos técnicos, jurídicos e econômico-financeiros, o Comitê aguarda a conclusão dos mencionados estudos para avaliá-los e submetê-los à apreciação do CNPE, possibilitando a implementação do empreendimento. Como a conclusão dos estudos pelo BNDES demandou mais tempo do que inicialmente previsto, tornou-se necessária a prorrogação do prazo de funcionamento do Comitê", esclarece a Secretaria Geral em nota.

A ampliação do prazo leva em conta o cronograma de trabalho do BNDES e possibilita a conclusão do trabalho do comitê.