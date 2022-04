Decreto de Bolsonaro mantém corte do IPI em 25% por mais 30 dias

Da Redação

O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou decreto que mantém a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 25% por mais 30 dias, como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira, 31, à noite.

Conforme a reportagem, Bolsonaro decidiu recuar da intenção de ampliar agora a redução do IPI para 33%, como ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, haviam sinalizado, por razões políticas envolvendo a Zona Franca de Manaus.

O corte do IPI em 25% foi estabelecido no fim de fevereiro e, inicialmente, produziria efeitos a partir deste 1º de abril.

Com o decreto anunciado na quinta-feira, o início da eficácia da medida passa a ser em 1º de maio.