Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Decreto autoriza aumento de capital social da Telebras

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, editou decreto que autoriza o de capital social da Telebras, com a emissão de novas ações ordinárias nominativas e preferenciais nominativas. O texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O decreto prevê a incorporação de R$ 246,047 milhões em adiantamento para futuro aumento de capital social, transferido pela União nos exercícios de 2019 a junho de 2025; e R$ 20,648 milhões em importâncias entregues à União, nos termos do disposto no art. 171, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sem detalhar os montantes, o texto também cita a incorporação do saldo residual de capitalizações anteriores e valores referentes à atualização dos recursos previstos nos incisos I, II e III pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, nos termos do disposto no art. 2º do Decreto nº 2.673, de 16 de julho de 1998.

"Fica a União autorizada a subscrever ações: na proporção de sua participação no capital social da Telebras, por meio da utilização de créditos relativos aos seus investimentos na Telebras, após a aprovação do aumento de capital social pela assembleia geral de acionistas; e na proporção da participação dos acionistas minoritários, na hipótese de estes não exercerem seu direito de preferência no prazo estabelecido na assembleia geral de acionistas, que não poderá ser inferior a trinta dias", completa o decreto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
TELEBRAS/CAPITAL SOCIAL/AUMENTO/DECRETO/AUTORIZAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV