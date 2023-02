Decisões de juros seguirão sendo amparadas em dados e a cada reunião, diz BCE

Natália Coelho (via Agência Estado)

O Banco Central Europeu (BCE) destaca que as próximas decisões do comitê de política monetária serão definidas a cada reunião e a partir de dados econômicos. A orientação está em boletim publicado nesta quinta-feira, 16, pela entidade europeia.

Segundo o BCE, os salários estão crescendo mais rapidamente, "apoiados por mercados de trabalho robustos, com a alta inflação se tornando o tema principal nas negociações salariais".

Ao mesmo tempo, a entidade aponta que os últimos dados estão em linha com as projeções do BC europeu.

O documento também reafirma o compromisso do Conselho do BCE de manter as altas de juros em um ritmo constante e em níveis suficientemente restritivos para garantir um retorno da inflação à sua meta de 2% ao ano.