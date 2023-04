Decisão de juros de maio depende de fatores ligados à inflação, diz economista-chefe do BCE

Sergio Caldas (via Agência Estado)

A próxima decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), em maio, irá depender de três fatores relacionados à inflação, segundo o economista-chefe do BCE, Philip Lane. Em entrevista à Agência de Notícias do Chipre (CNA, pela sigla em inglês), Lane disse que o BCE decidirá com base na perspectiva da inflação, nas dinâmicas dos preços subjacentes e na avaliação de quão rápido os aumentos de juros estão restringindo a economia e reduzindo a inflação.

"Por esses motivos, nós deixamos de indicar ou anunciar previamente a expectativa para a reunião seguinte ou próximas reuniões", disse Lane na entrevista, publicada no site do BCE nesta quinta-feira.

Lane destacou ainda que o foco do BCE será tentar compreender todos os dados que vierem. "Se, até a reunião de maio, as projeções macroeconômicas seguirem no caminho esperado, um aumento de juros será apropriado", afirmou.