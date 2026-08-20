Decisão de aumentar recompra de Treasuries não tem nada a ver com juros do Fed, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou nesta quinta-feira, 20, que a decisão da quarta-feira, 19, de aumentar recompra de Treasuries não "tem nada a ver" com juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e que o governo terá um foco maior em consolidação fiscal.

Em entrevista à CNBC, Bessent enfatizou que recompra de títulos não será inflacionária. "Os EUA são estáveis, o dólar é estável. Única fonte de inflação nos EUA é energia, que será temporária", acrescentou, alegando suposta queda nas expectativas inflacionárias no país. Dados da Universidade de Michigan divulgados na semana passada, entretanto, mostram aumento nas expectativas de inflação no horizonte de um ano e estabilidade para o período de cinco anos. "Rendimentos dos Treasuries não estão representando fundamentos subjacentes do mercado", acrescentou Bessent.

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Segundo ele, o Tesouro pode ter que ajustar a recompra de títulos caso o Fed faça um ajuste em seu balanço patrimonial, mas isso não influenciaria as taxas de juros. "Rotineiramente fazemos recompra de títulos e o tamanho pode ficar ainda maior", pontuou sobre a decisão de recompra de até US$ 4 bilhões por operação anunciada na quarta-feira.

Sobre a dívida pública total dos EUA ter ultrapassado os US$ 40 trilhões, o secretário frisou que "não há nada mágico" sobre o valor e que há chances da gestão ter atingido o pico da dívida. De acordo com ele, há muitos dados errados sobre o que acontece com déficit e o déficit em relação ao PIB.

Bessent também comentou que, em sua visão, o mercado se precipitou na forma como interpretou a intervenção conjunta de EUA e Japão no iene: "acho que o mercado deveria pensar: bem, por que teríamos nos juntado aos japoneses na intervenção neste momento? Acho que o mercado provavelmente se adiantou um pouco".