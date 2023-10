Débitos com bancos e cartão de crédito registraram menor nível do ano em setembro, diz Serasa

Os débitos com bancos e cartão de crédito registraram o menor nível do ano. Foram 28,9% de contas em setembro. Comparado ao mês anterior, as pendências financeiras tiveram redução de 0,31 pontos porcentuais. O maior volume de 2023 foi em maio, que chegou a 31,9%. Os dados são da última edição do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa.

Ainda de acordo com o levantamento, os valores das contas básicas de água, luz e gás caíram 0,64 p.p. Neste mês, os débitos ficaram em 23,8% frente a 24,4%, contabilizado em agosto.

Mesmo com a redução das dívidas, a inadimplência teve alta de 0,12%. O montante saltou de 71,7 milhões de pessoas com contas em atraso para 71,8 milhões na comparação entre os dois últimos meses. A maioria são mulheres (50,4%) e na faixa de 41 a 60 anos (34,9%).

Em setembro, mais de 3 milhões de dívidas foram renegociadas, com cerca de R$ 9 bilhões de descontos, de acordo com a plataforma Serasa Limpa Nome.