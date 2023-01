Davos/Haddad: adiamos presidência dos Brics em um ano para não coincidir com G-20

Aline Bronzati, enviada especial (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para adiar em um ano a presidência dos Brics, grupo do qual o Brasil faz parte para não coincidir com a sua gestão à frente do G-20, que reúne as maiores economias do mundo. Com isso, o País assumirá a liderança do bloco de países emergentes somente em 2025.

"Adiamos a presidência do Brics para não coincidir com a do G-20 para que a gente possa fazer um bom trabalho em cada oportunidade que aparecer", disse Haddad, a jornalistas, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Haddad afirmou, também, que a "reinauguração do Mercosul" se dará com a visita do presidente Lula à Argentina, prevista para este mês.