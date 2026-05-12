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Dasa reportou lucro líquido de R$ 9 milhões no primeiro trimestre de 2026

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 19:37:00 Editado em 12.05.2026, 19:48:51
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A rede de diagnósticos Dasa reportou lucro líquido de R$ 9 milhões no primeiro trimestre de 2026, revertendo o prejuízo de R$ 111 milhões registrado um ano antes. O resultado reflete a evolução operacional da companhia após a reorganização do portfólio realizada ao longo de 2025, com foco maior no segmento de medicina diagnóstica.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) consolidado atingiu R$ 573 milhões no trimestre, crescimento de 28% em relação à base comparável do primeiro trimestre de 2025. A margem Ebitda avançou 2,7 pontos porcentuais, enquanto a margem bruta atingiu 33,5%, expansão de 2,6 pontos porcentuais.

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A companhia atribuiu o desempenho ao crescimento da receita, aos ganhos de eficiência operacional e à continuidade das iniciativas de produtividade.

A receita líquida totalizou R$ 2,037 bilhões no período, crescimento de 8,6% na comparação anual. Já a receita bruta da Dasa avançou 14% no trimestre, impulsionada pelo crescimento dos segmentos B2B, premium e de atendimento domiciliar, além do maior volume de exames realizados no período.

Segundo a Dasa, foram processados mais de 123 milhões de exames entre janeiro e março, alta de 14,5% na comparação anual, enquanto o tíquete médio cresceu 0,7%.

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A geração operacional de caixa foi positiva em R$ 21 milhões no trimestre, enquanto o ciclo de conversão de caixa foi reduzido em 11 dias na comparação anual.

No período, a dívida líquida financeira foi de R$ 5,646 bilhões, diminuição de 46% em relação ao observado um ano antes. A alavancagem financeira, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, caiu de 3,6 vezes para 2,9 vezes, uma diminuição de 0,7 vez em relação ao primeiro trimestre de 2025, refletindo a evolução operacional e a disciplina na gestão de capital.

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DASA/BALANÇO/1º TRIMESTRE
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