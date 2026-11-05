Dasa registra lucro líquido de R$ 173 milhões no 3º trimestre, crescimento de 120%

A rede de diagnósticos Dasa reportou lucro líquido de R$ 173 milhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 120% ante os R$ 79 milhões registrados um ano antes. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, a companhia teve lucro de R$ 148 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 526 milhões anotado no mesmo período de 2025.

A receita líquida de Diagnósticos somou R$ 2,198 bilhões no terceiro trimestre, alta de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, em escopo atual. No segmento de Hospitais e Oncologia Nordeste, que reúne Hospital da Bahia e Clínicas AMO, a receita líquida alcançou R$ 212 milhões, crescimento de 8% na mesma base de comparação, ante R$ 196 milhões.

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O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ex equivalência patrimonial foi de R$ 617 milhões no trimestre, alta de 4,7% ante os R$ 589 milhões do mesmo período de 2025 escopo atual. A margem Ebitda ficou em 26,6%, ante 26,5% um ano antes.

A dívida líquida financeira após aquisições a pagar e antecipação de recebíveis totalizou R$ 5,435 bilhões ao final do terceiro trimestre, queda de 18,4% em comparação com os R$ 6,657 bilhões registrados em igual período de 2025. Ante o segundo trimestre deste ano, houve redução de R$ 188 milhões. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida ajustada e Ebitda, ficou em 3,51 vezes, ante 2,62 vezes no mesmo período do ano anterior. Considerando o perímetro operacional atual, o indicador foi de 2,76 vezes.

No terceiro trimestre, o lucro líquido resultou na melhora do resultado financeiro líquido, que passou de uma despesa de R$ 368 milhões no terceiro trimestre de 2025 para R$ 220 milhões no mesmo período deste ano, redução de 40,3%. A evolução foi favorecida pela redução do endividamento médio, pelos efeitos positivos da marcação a mercado dos instrumentos de proteção financeira e pela queda da taxa de juros.

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Por outro lado, o Ebitda consolidado recuou na comparação anual, principalmente pela menor contribuição do resultado de equivalência patrimonial da Rede Américas. A companhia também registrou despesa de R$ 12 milhões com imposto de renda e contribuição social, ante receita tributária de R$ 21 milhões um ano antes.

Segundo o diretor-presidente da Dasa, Rafael Lucchesi, a inovação médica já aparece na receita da companhia.

"Os produtos e serviços lançados cresceram 10% no trimestre e o Check-up Peso e Metabolismo Saudável teve alta de mais de 200% nos últimos meses, acompanhando a demanda por saúde metabólica, inclusive entre usuários de medicamentos agonistas de GLP-1", disse.

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Segundo ele, até setembro, foram 63 entregas de inovação, principalmente em análises clínicas e genômica. Na Rede Américas, a Oncologia já representa 21,2% da receita. "Serviços de maior complexidade e mais valor para o paciente são a direção do nosso portfólio", acrescentou o executivo.