Dasa reduz prejuízo líquido a R$ 35 mi no 2tri26 ante R$ 454 mi no 2tri25

A rede de diagnósticos Dasa reportou prejuízo líquido de R$ 35 milhões no segundo trimestre de 2026, ante prejuízo de R$ 454 milhões registrado um ano antes. No acumulado do ano, a empresa acumula prejuízo de R$ 26 milhões, ante R$ 604 milhões anotado no mesmo período de 2025.

A receita bruta totalizou R$ 2,414 bilhões no segundo trimestre, queda de 10% em relação ao apurado um ano antes. No consolidado de 2026, a receita bruta somou R$ 4,815 bilhões, alta de 11% na base anual. O resultado reflete a evolução do portfólio operacional, segundo a empresa.

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O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) consolidado foi de R$ 446 milhões no trimestre, evolução de 53% ante R$ 292 milhões no mesmo período comparável de 2025. No acumulado do ano, o Ebitda da companhia totalizou R$ 1,019 bilhão, aumento de 27%.

"Nos 12 meses, os quatro indicadores que elegemos como termômetro andaram todos na direção que combinamos: Ebitda, receita, geração de caixa e dívida líquida", observa o diretor-presidente da Dasa, o Rafael Lucchesi.

Olhando os números do escopo atual, o Ebitda do trimestre cresceu 53% e a margem ganhou 5,8 pontos percentuais. Já o caixa livre foi de R$ 292 milhões, contra R$ 18 milhões negativos um ano antes. É essa a marca da retomada: eficiência operacional que se converte em caixa", reflete o executivo.

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A dívida líquida financeira, após aquisições a pagar e antecipação de recebíveis, totalizou R$ 5,623 bilhões ao final de junho, queda de 23% na base anual. "Fazemos isso mantendo a liderança e a capilaridade que nos distinguem no setor. A companhia prometeu consistência e coerência, e é isso que está entregando", destaca.

Ao final do período, a empresa observou alta de 0,70 vez na alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, que ficou em 3,52 vezes.

De acordo com a empresa, essa variação é temporária e decorrente da redução do Ebitda utilizado no cálculo em função da mudança do perímetro operacional da Dasa, com a saída de operações descontinuadas e ativos desinvestidos, tendo sua normalização no quarto trimestre de 2026.

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Ao considerar a alavancagem com base no Escopo Atual da Companhia, observa-se uma trajetória de redução do progressiva do indicador ao longo dos últimos trimestres.

De abril a junho deste ao, a Dasa registrou resultado financeiro líquido negativo de R$ 291 milhões, ante uma despesa de R$ 283 milhões há 12 meses, uma piora de 2,8% no comparativo ano a ano. No acumulado do primeiro semestre, o resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 594 milhões.