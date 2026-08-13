Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dasa reduz prejuízo líquido a R$ 35 mi no 2tri26 ante R$ 454 mi no 2tri25

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A rede de diagnósticos Dasa reportou prejuízo líquido de R$ 35 milhões no segundo trimestre de 2026, ante prejuízo de R$ 454 milhões registrado um ano antes. No acumulado do ano, a empresa acumula prejuízo de R$ 26 milhões, ante R$ 604 milhões anotado no mesmo período de 2025.

A receita bruta totalizou R$ 2,414 bilhões no segundo trimestre, queda de 10% em relação ao apurado um ano antes. No consolidado de 2026, a receita bruta somou R$ 4,815 bilhões, alta de 11% na base anual. O resultado reflete a evolução do portfólio operacional, segundo a empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) consolidado foi de R$ 446 milhões no trimestre, evolução de 53% ante R$ 292 milhões no mesmo período comparável de 2025. No acumulado do ano, o Ebitda da companhia totalizou R$ 1,019 bilhão, aumento de 27%.

"Nos 12 meses, os quatro indicadores que elegemos como termômetro andaram todos na direção que combinamos: Ebitda, receita, geração de caixa e dívida líquida", observa o diretor-presidente da Dasa, o Rafael Lucchesi.

Olhando os números do escopo atual, o Ebitda do trimestre cresceu 53% e a margem ganhou 5,8 pontos percentuais. Já o caixa livre foi de R$ 292 milhões, contra R$ 18 milhões negativos um ano antes. É essa a marca da retomada: eficiência operacional que se converte em caixa", reflete o executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dívida líquida financeira, após aquisições a pagar e antecipação de recebíveis, totalizou R$ 5,623 bilhões ao final de junho, queda de 23% na base anual. "Fazemos isso mantendo a liderança e a capilaridade que nos distinguem no setor. A companhia prometeu consistência e coerência, e é isso que está entregando", destaca.

Ao final do período, a empresa observou alta de 0,70 vez na alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, que ficou em 3,52 vezes.

De acordo com a empresa, essa variação é temporária e decorrente da redução do Ebitda utilizado no cálculo em função da mudança do perímetro operacional da Dasa, com a saída de operações descontinuadas e ativos desinvestidos, tendo sua normalização no quarto trimestre de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao considerar a alavancagem com base no Escopo Atual da Companhia, observa-se uma trajetória de redução do progressiva do indicador ao longo dos últimos trimestres.

De abril a junho deste ao, a Dasa registrou resultado financeiro líquido negativo de R$ 291 milhões, ante uma despesa de R$ 283 milhões há 12 meses, uma piora de 2,8% no comparativo ano a ano. No acumulado do primeiro semestre, o resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 594 milhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Dasa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV