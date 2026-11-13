Dados de inflação precificam taxas de juros mais altas para o próximo ano, diz Mary Daly

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta sexta feira, 13, que a inflação segue como o principal desafio do banco central dos Estados Unidos e reforçou que a alta de preços continua no centro das preocupações econômicas.

"A inflação mudou. A inflação realmente mudou, não apenas os números que estamos lendo, mas as projeções para onde ela pode estar caminhando", disse Daly, durante evento promovido pela Universidade de Nevada, em Las Vegas. "À medida que os dados de inflação chegam, eles precificam taxas mais altas de juros para o próximo ano."

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Segundo ela, o quadro atual aponta para a necessidade de juros mais altos como forma de conter as pressões inflacionárias, embora a perspectiva também gere dúvidas sobre os efeitos no crescimento e no mercado de trabalho.

"Acho que a política do Fed de fato está funcionando, e é por isso que eu realmente sinto que estamos em um bom lugar para onde precisamos estar, mas é claro que vamos precisar, com toda probabilidade, elevar os juros", afirmou.

Daly comentou ainda o debate sobre produtividade e disse que há poucas evidências, até agora, de que a inteligência artificial esteja produzindo um avanço expressivo nesse indicador. Para ela, o que tem sustentado o ganho de produtividade do trabalho é a postura das empresas, que buscam preservar margens diante do aumento de custos e permanecem cautelosas em relação às condições do emprego no período posterior à pandemia.

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A dirigente também alertou para sinais de que mais produtores pretendem repassar custos ao consumidor. "Esse é o impulso inflacionário que queremos evitar", disse, ao observar que as famílias começam a sentir de forma mais clara os efeitos da alta de preços e dos juros.

Além disso, Daly afirmou que a inflação de serviços, excluída a habitação, não está avançando na direção desejada, indicando que o esforço de desinflação ainda não tem se refletido de maneira uniforme entre os setores.