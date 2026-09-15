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ECONOMIA

CVM tem novo portal para consultas, queixas e denúncias de investimentos

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançou um novo portal de atendimento ao cidadão (SAC-CVM), que centraliza consultas, reclamações, denúncias e outros requerimentos feitos por investidores à autarquia.

A partir de agora, a abertura de novos pedidos deverá ser feita exclusivamente no novo portal. Já as demandas que estão em andamento, em estoque, continuarão sendo tratadas e concluídas no sistema anterior.

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A autarquia informa que o SAC-CVM é o canal oficial para investidores esclarecerem dúvidas sobre o mercado de capitais, registrarem reclamações sobre serviços prestados por agentes do mercado e apresentarem denúncias sobre ofertas irregulares de produtos e serviços.

Ainda de acordo com a CVM, reclamações, denúncias e sugestões encaminhadas pelo SAC-CVM fornecem informações relevantes para a regulação do mercado de capitais e para a fiscalização das instituições supervisionadas.

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