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A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu o registro de cinco companhias abertas por descumprimento, há mais de 12 meses, da obrigação de prestar informações periódicas à autarquia, conforme previsto na Resolução CVM 80.

As empresas com registros suspensos são: a Ambipar Participações e Empreendimentos (em recuperação judicial), o BRB Banco de Brasília, a Environmental ESG Participações (em recuperação judicial), a K-Infra Rodovia do Aço e a Refinaria de Petróleos de Manguinhos (em recuperação judicial).

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Com a suspensão, os valores mobiliários emitidos por essas companhias ficam impedidos de serem negociados em mercados regulamentados, como bolsas ou mercados de balcão.

A CVM ressaltou que a medida não isenta as companhias, seus controladores e administradores de responsabilidades por eventuais infrações cometidas anteriormente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado