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ECONOMIA

CVM orienta sobre alterações em Formulários Trimestrais e de Demonstrações Financeiras

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou ofício circular (CVM/SEP 5/2026) para informar que os Formulários de Informações Trimestrais (ITR) e de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) ganharão novos campos de preenchimento obrigatório, na seção "Dados da Empresa", denominados "Valor da Receita Bruta Consolidada Acumulada" e "Data".

A mudança começa a valer no próximo dia 29, sábado.

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De acordo com a reguladora, o não preenchimento desses campos será pendência impeditiva para o envio de apresentações e reapresentações desses formulários.

A CVM informou ainda que eventuais dificuldades e problemas devem ser endereçados à Superintendência de Atendimento de Listados da B3 ou endereçado ao Suporte CVM por e-mail: suporteexterno@cvm.gov.br; emissores.empresas@b3.com.br (dias úteis, das 8h às 20h, e após às 20h ou finais de semana e feriados); e telefone (11) 2565-5063 (dias úteis, das 8h às 20h).

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CVM/FORMULÁRIOS TRIMESTRAIS/ORIENTAÇÕES
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