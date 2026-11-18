O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) multou em R$ 170 mil a ex-diretora da Reag Investimentos Fabiana Franco por deixar de elaborar, no prazo, as demonstrações financeiras de 2024 e os formulários de informações trimestrais (ITRs) do primeiro e segundo trimestres de 2025, meses antes de eclodir o escândalo do banco Master.

Em sua defesa, Franco alegou que os atrasos decorreram de circunstâncias técnicas excepcionais: por ser uma holding, a Reag depende das demonstrações de fundos dos quais é cotista, ainda não finalizadas na ocasião. Ela citou ainda a eclosão da Operação Carbono Oculto, em agosto de 2025, como fator que atrasou o trabalho, e lembrou que o mercado foi informado dos adiamentos por fatos relevantes. Pediu, ainda, o reconhecimento de atenuantes.

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Mas a área técnica da CVM rejeitou os argumentos. No relatório, afirmou que a complexidade da consolidação é um risco inerente à estrutura da companhia, e não um evento imprevisível, e que a Carbono Oculto não justifica atrasos anteriores a agosto.

Para a área técnica, os fatos relevantes apenas comunicam o atraso, sem evitá-lo, e os documentos apresentados são, em sua maioria, internos do grupo.

Fabiana propôs um termo de compromisso de R$ 150 mil, mas o Comitê de Termo de Compromisso entendeu, entre março e maio, que o acordo não seria conveniente, dada a existência de outros processos envolvendo o grupo da companhia. Ela renunciou ao cargo de diretora financeira em 7 de setembro do ano passado.

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*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.