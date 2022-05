CVM lança questionário sobre experiência do investidor no mercado brasileiro

Da Redação

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fará uma pesquisa sobre a experiência do investidor do mercado de capitais no Brasil e sobre a sua própria atuação como órgão regulador. O questionário foi lançado nesta sexta-feira, 6, e poderá ser respondido pelos interessados até o próximo dia 25.

Segundo a CVM, o tempo médio gasto pelos respondentes para preencher o questionário é de oito minutos. A perguntas abordam temas como a atuação da CVM e a qualidade das normas, a experiência com o mercado de capitais, a experiência do investidor com o atendimento na CVM e a avaliação sobre iniciativas de educação financeira.

Em nota, o superintendente de Proteção e Orientação aos Investidores da CVM, José Alexandre Vasco, pediu a colaboração de todos, "a fim de obter o maior número possível de respondentes, pois o resultado contribuirá diretamente para o aprimoramento das ações educacionais e de proteção de investidores, além de fornecer subsídios para os diferentes serviços públicos prestados ao cidadão".

O questionário pode ser acessado em https://pt.surveymonkey.com/r/6MQFRDG.