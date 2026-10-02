Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

CVM lança edital de Tomada Pública de Subsídios sobre o Informe de Governança Corporativa

Escrito por Juliana Garçon (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) lançou um edital de Tomada Pública de Subsídios sobre o Informe de Governança Corporativa, após estudo da reguladora ter indicado limitações no impacto do documento.

A iniciativa dá continuidade à Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) "Informe de Governança Corporativa: uma análise qualitativa e quantitativa sobre sua aplicação", publicada pela CVM em dezembro de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O estudo concluiu que o Informe exerce influência positiva, porém limitada, e apresentou propostas para a integração de seu conteúdo ao Formulário de Referência e para a revisão da governança do Código Brasileiro de Governança Corporativa.

Por meio da Tomada Pública de Subsídios, a CVM busca evidências que permitam corroborar ou refutar uma série de hipóteses, como a "estrutura concentrada de propriedade das companhias brasileiras limitaria a disciplina de mercado associada às informações divulgadas"; a "utilidade direta do Informe estaria concentrada em investidores institucionais e outros usuários especializados"; e os "custos do Informe seriam modestos em relação aos do Formulário de Referência, mas proporcionalmente mais relevantes para companhias de menor porte".

A reguladora enfatiza que as hipóteses não representam conclusões ou preferências. "O objetivo é reunir dados, estudos e experiências que permitam avaliar sua validade e subsidiar os próximos passos sobre a matéria."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também frisa que a Tomada Pública de Subsídios tem caráter preliminar e exploratório e não implica, necessariamente, a realização de Análise de Impacto Regulatório (AIR). Eventual alteração normativa relacionada ao Informe de Governança Corporativa, precedida ou não de AIR, poderá ser embasada pelas informações e evidências recebidas nesta iniciativa.

As contribuições devem ser encaminhadas para asa@cvm.gov.br, com o assunto "TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS ASA/CVM Nº 01/26", até 2 de fevereiro de 2027.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
GOVERNANÇA CORPORATIVA/INFORME/SUBSÍDIOS/TOMADA PÚBLICA/CVM/EDITAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV